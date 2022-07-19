Україна знищить російський флот, коли отримає необхідну зброю.

ЗСУ рано чи пізно атакують російський флот у Чорному морі. Росія повинна покинути захоплений Крим, якщо хоче продовжити існувати як країна.

Про це заявив в інтерв'ю The Times заступник Міністра оборони Володимир Гаврилов, який спостерігає у Великій Британії за навчаннями українських військ.

"У нас є постійна загроза з боку російського Чорноморського флоту. З огляду на нові технології та можливості, які ми отримуємо, ми повинні протистояти цій загрозі. Ми почали з операції на острові Зміїному. Ми отримуємо протикорабельні засоби, і рано чи пізно ми націлимося на флот. Це неминуче, тому що ми повинні гарантувати безпеку нашому народу", – сказав він.

За словами Гаврилова, Україна буде атакувати російські кораблі по всьому Чорному морю, коли з'явиться така можливість.

Зазначається, що Україна планує звільнити Крим і вже веде переговори із Заходом з питання використання західної зброї для ураження окупаційних військ на анексованому півострові.

"Рано чи пізно у нас буде достатньо ресурсів, щоб атакувати Росію в Чорному морі і Криму. Крим - це українська територія, тому будь-яка ціль там законна для нас", - сказав Гаврилов.

Він підсумував, що Крим повернуть військовим або дипломатичним шляхом.

Раніше експерт заявив, що ЗСУ можуть бити по цілях в Криму і без ATACMS.

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