ЗСУ рано чи пізно атакують російський флот у Чорному морі. Росія повинна покинути захоплений Крим, якщо хоче продовжити існувати як країна.
Про це заявив в інтерв'ю The Times заступник Міністра оборони Володимир Гаврилов, який спостерігає у Великій Британії за навчаннями українських військ.
"У нас є постійна загроза з боку російського Чорноморського флоту. З огляду на нові технології та можливості, які ми отримуємо, ми повинні протистояти цій загрозі. Ми почали з операції на острові Зміїному. Ми отримуємо протикорабельні засоби, і рано чи пізно ми націлимося на флот. Це неминуче, тому що ми повинні гарантувати безпеку нашому народу", – сказав він.
За словами Гаврилова, Україна буде атакувати російські кораблі по всьому Чорному морю, коли з'явиться така можливість.
Зазначається, що Україна планує звільнити Крим і вже веде переговори із Заходом з питання використання західної зброї для ураження окупаційних військ на анексованому півострові.
"Рано чи пізно у нас буде достатньо ресурсів, щоб атакувати Росію в Чорному морі і Криму. Крим - це українська територія, тому будь-яка ціль там законна для нас", - сказав Гаврилов.
Він підсумував, що Крим повернуть військовим або дипломатичним шляхом.
Раніше експерт заявив, що ЗСУ можуть бити по цілях в Криму і без ATACMS.
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