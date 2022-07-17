Зараз ЗСУ використовують ракети до РСЗВ HIMARS дальністю до 80 км.

Україна з наявними ракетами до HIMARS може знищувати аеродроми та залізницю в окупованому Криму.

Про це в ефірі Еспресо повідомив експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Якщо говорити про ситуацію на даний момент, поки у нас немає ракет ATACMS, доведеться розмінюватися на цілі дещо дрібніші, аніж Кримський міст. Ну, наприклад, радіолокаційні станції противника, зенітно-ракетні комплекси, аеродроми, об'єкти транспортної інфраструктури", - сказав Кричевський.

Він назвав непоганою ідея спершу "продірявити росіянам залізницю у тимчасово окупованому Криму, а вже потім знищувати сам міст, щоб вони не могли возити свої ешелони з технікою".

"А от коли там вже відбудуться певні рухи.. і в наші руки потраплять системи ATACMS, що стріляють на 300 км. Вочевидь, що у номенклатуру цих цілей, по яких можуть стріляти HIMARS, буде входити Кримський міст", - додав експерт.

Раніше представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький відповів на питання, чи може Україна використовувати американські РСЗВ HIMARS по території окупованого Криму.

Скібіцький назвав окупований Росією півострів "хабом переміщення" всієї техніки і озброєння, яке йде з Російської Федерації в південні райони України.

Серед цілей ЗСУ - скупчення військової техніки, боєприпасів і матеріалів військ РФ і Чорноморський флот.

Зараз ЗСУ використовують ракети до РСЗВ HIMARS дальністю до 80 км.

Вас також можуть зацікавити новини: