Українські військові вважають, що зараз росіяни атакують Бахмут "за інерцією", але захопити місто вже не зможуть.

Російські війська продовжують атакувати Бахмут "за інерцією", але тактично цей бій вони вже програли. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Зараз вони, по суті, тактично не можуть завершити операцію із захоплення українського районного центру Бахмут. Так, там дуже активні бої, вони ще продовжують на інерції здійснювати по кілька десятків атак, але вони несуть величезні втрати", – заявив спікер.

Череватий підкреслив, що нинішні дії росіян на цьому напрямку вже не тягнуть на стратегічну наступальну операцію.

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Згідно з оцінкою аналітиків з Американського Інституту вивчення війни, російські заяви про те, що вони взяли під контроль вже 70% території Бахмута, не відповідають дійсності. За оцінкою Інституту, зараз агресор утримує лише близько половини міста.

Російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков констатує, що зусилля російської армії по захопленню Бахмута не відповідають стратегічним завданням війни. На його думку, витрачаючи колосальні ресурси на "битву за хатинку лісника", Росія підводить себе до стратегічної поразки.

Ватажок "групи Вагнера" Євген Пригожин нещодавно заявив, що ЗСУ готують контрнаступ в районі Бахмута. Спостерігачі вважають, що ця заява може бути інформаційною підготовкою до відступу окупантів на цьому напрямку.

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