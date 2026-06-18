Україна перехопила документ, що заперечує причетність до удару по автобусу з білорусами (документ)

У перехопленому російському документі вказано, що наявність українських дронів у повітряному просторі над Брянською областю ніяк не підтверджена.

Служба безпеки України перехопила російський документ, який заперечує удар українських дронів по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ.

Як повідомила пресслужба СБУ, йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион"". Цей документ українська спецслужба здобула у ході контррозвідувальних заходів. У зведенні зазначається, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району українських БпЛА не було.

Зокрема, у перехопленій довідці повідомляється, що "РС ОШ ЕНЦ" (Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру) не фіксував БпЛА в районі інциденту. Також у документі сказано, що наявність дронів у повітряному просторі не підтвердив і черговий по радіолокаційному батальйону у населеному пункті Супонево (РФ). Крім цього, черговий 32-ї дивізії окупаційних військ не підтвердив польоти безпілотних апаратів у відповідний час.

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"Таким чином, у СБУ є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ є спецоперацією російських спецслужб. Звертаємо увагу, що раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками РФ. Подібні випадки російська влада використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені", - наголосили у СБУ.

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