Крім того, з російської території ворог обстрілював з артилерії цивільні об'єкти в Сумській області.

На півночі України російські окупанти посилюють охорону кордону у Брянській та Курській областях.

Про це в оперативній інформації на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 18:00.

"На Сіверському напрямку противник посилює охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях", - йдеться у зведенні.

Крім того, з території РФ ворог обстрілював з артилерії цивільні об'єкти на території Сумської області та завдав авіаудару по населеному пункту Товстодубове.

При цьому на Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.

"Основні зусилля зосереджував на прикритті державного кордону у Брестській та Гомельській областях. У рамках перевірки збройних сил Республіки Білорусь у Кобринському районі Брестської області та Лідському районі Гродненської області продовжуються збори з військовозобов'язаними", - зазначається у зведенні.

Водночас зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об'єктах на території України.

Як повідомляв УНІАН, тим часом на Слобожанському напрямку російські окупаційні війська намагаються не допустити просування українських підрозділів у тил в районі міста Ізюм.

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