Наразі прикордонники продовжують детальну перевірку місцевості.

Державна прикордонна служба України відновила контроль на ділянці кордону протяжністю майже 1,2 тис. км, дві третини з яких - це кордон з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації ДПСУ Леонід Баран.

"Державна прикордонна служба в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей в рамках відновлення контролю за кордоном вийшла на ділянки відповідальності. Загалом відновлено контроль на ділянці кордону протяжністю майже 1 тисяча 200 кілометрів, дві третини з яких - це кордон з Росією. Проте, небезпека залишається, саме тому класичної охорони кордону, яка була до агресії, звичайно, не відбувається", - заважив він.

Так, зараз продовжуються заходи з детальної перевірки місцевості в прикордонні, облаштовуються опорні пункти, спостережні та контрольні пости, а також інші необхідні місця для несення служби.

Також, зауважив Баран, продовжують мати місце порушення перетину держкордону поза пунктами пропуску громадянами України, які мають на меті уникнути мобілізації.

"На сьогодні це маже 3 тисячі 300 осіб, більшість яких, дві третини, затримали поза пунктами пропуску", - сказав він.

Крім того, представник ДПСУ підкреслив: "За останні дні зростає кількість обстрілів території України, місць несення служби прикордонників. І не лише з артилерії, але і з авіації, що наносить удари з території Росії".

Баран також зауважив, що 207 військовослужбовців ДПСУ були відзначені державними нагородами, 57 з них - посмертно.

Зазначимо, Сили оборони України продовжили контрнаступ на північ від Харкова та відтіснили окупантів до кордону РФ. Воїнам вдалося звільнити кілька населених пунктів.

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