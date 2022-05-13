Мішенню російських загарбників стало прикордонне селище Очкін.

В ніч проти 13 травня російські окупанти випустили дві ракети по прикордонному селищі Очкін Сумської області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" на Facebook-сторінці.

Ракетні удари було завдано близько 00:05 із території Росії. Інших деталей наразі не розголошують. На щастя, серед особового складу жертв немає.

У "Півночі" також показали кілька фото з місця удару. На кадрах видно пошкодження будівлі у лісі. Вона повністю зруйнована.

Як повідомляв УНІАН, вчора війська Російської Федерації завдавали удару з важкої артилерії на Сумщині, одна людина загинула.

Зокрема, снаряди розірвалися на околиці одного з населених пунктів Білопільської міської об’єднаної територіальної громади.

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