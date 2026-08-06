Росія вдарила по залізничній станції у Лозовій: є жертви

Так, приліт був у вагон біля вокзалу Лозової.

У Лозовій Харківської області російський безпілотник атакував залізничну станцію, є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог атакував БпЛА залізничну станцію в Лозовій. На цю хвилину відомо про двох загиблих чоловіків. 8 людей постраждали: 5 чоловіків і троє жінок. Серед них є важкі", - заявив він.

За словами очільника ОВА, бригади медиків надають необхідну допомогу, а на місці працюють усі екстрені служби.

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Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський поінформував, що приліт був у вагон біля вокзалу Лозової. Він зазначив, що постраждалі - залізничники.

"На цьому практично прифронтовому вокзалі два укриття, ще додали третє. Підвищену небезпеку та евакуацію було оголошено завчасно. Всі деталі згодом", - додав Перцовський.

Також в "Укрзалізниці" заявили, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю вокзалу, контактну мережу та рухомий склад.

"Наразі рух поїздів до станції Лозова та зі станції Лозова тимчасово призупинено. Пасажирів, які зараз прямують до Лозової, просимо стежити за індивідуальними сповіщеннями в застосунку", - йдеться у повідомленні.

Удари по залізниці – що відомо

Як повідомляв УНІАН, після вчорашньої нічної атаки ворога у Броварському районі Київщини виявили тіла загиблих людей на залізничній платформі.

Як пояснили залізничники, під час масованої комбінованої атаки російських окупантів рух поїздів і робота станцій призупинялись, персонал станцій та пасажири поїздів евакуйовувались.

Голова Броварської районної державної адміністрації Віталій Бігун заявив, що вночі на станції "Квітнева" люди не потрапили на свій поїзд через його затримку під час російської атаки. Наразі відомо про вісьмох загиблих.

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