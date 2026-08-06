'ПриватБанк' оновив курс валют: скільки коштує долар сьогодні

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 6 серпня, не змінився і становить 44,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 51,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер залишився незмінним і становить 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 27 копійок – до 52,08 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 6 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,69 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,63 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 9 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 1 копійку і складає 44,96 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,44 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 8 копійок і становить 51,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,29 гривні за євро.

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