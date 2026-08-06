Розкуповують бензинові авто: названо найпопулярніші моделі в Україні

Найбільший попит на українському ринку мають легковики з бензиновими двигунами.

У липні на моделі з традиційними двигунами припало понад 61% українського ринку нових легкових авто. Зростання виявилося доволі суттєвим – роком раніше частка таких автомобілів становила приблизно 54%, повідомляє портал "УкрАвтопром".

Найпопулярнішими в Україні залишаються авто з бензиновими двигунами. У липні їхня частка на ринку становила 38,7% проти 35,1% за аналогічний період минулого року.

Відчутно зріс сегмент гібридних авто: їхня частка збільшилася з 21,2% до 31,2%. Частка нових дизельних автомобілів за рік підвищилася з 18,7% до 22,6%.

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Водночас електромобілі втратили велику частину ринку – вона скоротилася з 24,7% до 7,3%. Експерти пов’язують це із тим, що з 1 січня запрацював загальний режим оподаткування електрокарів: під час імпорту та продажу "зелених" машин знову нараховується податок на додану вартість за повною ставкою 20%.

Падіння продажів електричних авто майже не позначилося на популярності машин з ГБО – на моделі з газобалонним обладнанням, як і рік тому, припало менш ніж 1% продажів.

Лідерами у своїх сегментах виявилися:

серед бензинових авто – Hyundai Tucson;

серед гібридів – Toyota RAV4;

серед дизельних авто – Volkswagen Touareg;

серед електрокарів – BYD Sea Lion 06;

серед автомобілів з ГБО – Hyundai Tucson.

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Раніше стало відомо, що загалом у липні в Україні реалізували 5754 нові легкові авто. Кросовери продовжують домінувати на вітчизняному ринку. Дев'ять із десяти найпопулярніших моделей належать до сегмента SUV, а єдиним легковиком у рейтингу виявилася Skoda Octavia.

Повідомлялося також, що за підсумками першого півріччя українці зареєстрували 111,5 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених із-за кордону. Найбільшу частку серед них становили кросовери, на які припало 53% усіх перших реєстрацій імпортованих авто.

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