Там повідомили, скільки усього "азовців" вдалося повернути з російського полону за час війни.

Росія не хоче обмінювати військовополонених "азовців" і морпіхів, але при цьому російська сторона хоче обміняти строковиків і чеченців.

Про це повідомив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв’ю "Укрінформу". "Щодо "азовців" і морпіхів, складна ситуація. Російська сторона їх не хоче віддавати. "Азов" в Росії терористична організація, і коли росіянам стає відомо, що ми повертаємо з полону "азовців", то влада там має репутаційні втрати. А морпіхів сприймають у Росії як вмотивованих, підготовлених військовослужбовців, які після повернення з полону знов підуть воювати", - пояснив Охріменко.

Тому, за його словами, якщо військових інших підрозділів – ТрО, сухопутки, ДПСУ, повертають, то "щодо морпіхів і "азовців" дійсно є проблема".

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Він також прокоментував ситуацію щодо повернення з полону "азовців" військової частини 3057. "На "Азовсталі" перебували змішані підрозділи, там були представники усіх видів і родів військ. Прокопенко тоді керував батальйоном "Азов" військової частини 3057 (командир бригади Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко – ред.). А тепер він керує всією частиною 3057. Повернення особового складу інших підрозділів цієї частини також має бути в пріоритеті. Ми повернули з полону 30% військових військової частини 3057", - зазначив Охріменко.

Також він зауважив, що росіяни зацікавлені у поверненні з українського полону передусім солдатів строкової служби і чеченців. Охріменко поділився, що в процесі переговорів українській стороні навіть доводиться вмовляти росіян, щоб вони забрали своїх. "У них величезна кількість насильно мобілізованих, загітованих з колоній зеків. Велика кількість мобілізованих з окупованих територій, з квазіреспублік "Л/ДНР", яких у Росії не вважають за своїх громадян... Вихідці з малих народів їх не цікавлять, окрім чеченців. Вони чомусь плюють на своїх громадян, але чеченців готові забирати. Може бути зацікавленість, коли у полон потрапляє строковик, оскільки Путін розказував своєму електорату, що строковики не будуть брати участі в бойових діях. А вони реально беруть, і ми це показували", - пояснив ситуацію Охріменко.

Звільнення українців з російського полону

30 грудня 2024 року з російського полону звільнили 189 українців: 87 військовослужбовців ЗСУ, 43 бійці Нацгвардії, 33 прикордонники та 24 представники Військово-морських сил, а також двоє цивільних.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що обміни полоненими з Росією повинні стати систематичними у 2025 році. Так, під час крайнього обміну полоненими, який відбувся 5 лютого додому повернулися 150 захисників України.

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