Росіяни повідомили про бої в населених пунктах, розташованих за кілька десятків кілометрів від кордону.

Росія визнала, що українські війська просунулися вглиб її території щонайменше на 30 км. Це стало найглибшим і найзначнішим просуванням України з часу контрнаступу восени 2022 року.

Як пише BBC, Міністерство оборони Росії повідомило, що його сили вступили в бій з українськими військами в районі селищ Толпіно і Общий Колодезь.

В неділю оборонне відомство заявило, що його війська "зірвали спроби мобільних груп противника з бронетехнікою прорватися вглиб російської території". Водночас росіяни визнали, що війська Києва мають значне просування. Толпіно та Общий Колодезь знаходяться приблизно за 25 і 30 км від російсько-українського кордону.

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Кадри, опубліковані в мережі та підтверджені BBC, також показали бої біля села Левшинка, приблизно за 25 км від кордону.

Українські війська заявили про захоплення низки населених пунктів у Курській області. Зокрема, у мережі були кадри з населених пунктів Гуево, Свердликове, Порог. Також повідомляється про інтенсивні бої в місті Суджа.

Українські війська взяли під контроль великий газовий об'єкт, задіяний в транзиті природного газу з Росії до ЄС через Україну. У Сумах, які межують з Курською областю, кореспонденти BBC стали свідками постійного потоку бронетранспортерів і танків, які рухалися в бік Росії.

На бронеколонах видно білі трикутні знаки розрізнення, щоб відрізнити їх від техніки, яка використовується в самій Україні. Тим часом з'явилися аерофотознімки, на яких видно, як українські танки воюють на території Росії.

На фотографіях, проаналізованих BBC Verify, також видно, як Росія будує нові оборонні лінії поблизу Курської АЕС. Зазначається, що українські сили в межах 50 км від об’єкта.

На супутникових знімках, зроблених учора, та знімках, зробленими кількома днями раніше, видно кілька нещодавно побудованих траншей неподалік, причому найближча приблизно за 8 км від станції.

Росія повідомляє, що 76 тисяч людей евакуювали з прикордонних районів Курської області. Місцева влада оголосила надзвичайний стан.

Фронт до операції в Курську

Наступ на Курську відбувається після тижнів просування Росії на сході, де сили Кремля захопили низку сіл.

Деякі аналітики припускають, що атака на Курськ є частиною зусиль змусити Росію передислокувати сили зі сходу України та послабити тиск на українську оборону. Раніше цього тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що наступ був "великою провокацією".

Москва вже відповіла на українську атаку. У ДСНС Києва повідомили, що вночі в результаті ракетного удару по столиці загинули чоловік і його чотирирічний син.

Протиповітряна оборона також знищила 53 із 57 ударних безпілотників, запущених Росією під час нічних авіаударів. Під час обстрілу Росія випустила чотири ракети північнокорейського виробництва.

Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, після початку операції ЗСУ у Курській області РФ на Харківському напрямку інтенсивність обстрілів знизилася. Окупанти стали менше застосовувати артилерію. Втім, за словами українських військових, ситуація на Харківському напрямку залишається складною.

Також ми розповідали, що Білорусь почала нагнітати ситуацію на кордоні, вочевидь, на прохання Росії намагаючись відтягнути українські війська на тлі курської операції. Однак за словами спікера ДПСУ Андрія Демченка, прикордонники поки що не помітили прибуття білоруських військ до кордону.

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