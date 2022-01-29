25 січня Західний і Південний військові округи РФ оголосили про перевірку боєготовності з передислокацією на віддалені полігони.

Війська та авіація Західного військового округу Росії завершили планову перевірку бойової готовності і повертаються на місця базування.

Про це пише російський Интерфакс з посиланням на прес-службу військового округу.

При цьому продовжуються заходи бойової підготовки на полігонах.

"Попереду цілий комплекс заходів, зокрема двосторонні тактичні навчання з залученням авіації і систем ППО", - відповів командувач військами ЗВО Олександр Журавльов.

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Зазначається, що підрозділи бригад зв’язку, загони інженерних підрозділів, а також радіаційного, хімічного і біологічного захисту прибувають у пункти постійної дислокації.

"Авіація, задіяна у ході перевірки, теж повернулася на аеродроми базування", - стверджують у прес-службі.

25 січня Західний і Південний військові округи Росії оголосили про початок перевірки боєготовності з передислокацією підрозділів на віддалені полігони.

Перевірку почали на тлі кризових відносин Росії з НАТО і побоювань США та Європи щодо нової російської агресії проти України.

Водночас Росія продовжує перекидати війська до Білорусі на нібито "союзницькі" навчання. Як свідчать дані ЗМІ, лише частина російських солдатів потрапляє на заявлені полігони, інша зупинилась на півшляху – неподалік українського кордону.

Навчання Росії у Білорусі пройдуть у два етапи – до 20 лютого.

Захід переймається, що у можливій новій атаці на Україну Путін може залучити Білорусь.

За оновленими даними українського Міноборони, зараз довкола України зосереджено близько 130 тисяч військових РФ.