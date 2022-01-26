Якщо вторгнення в Україну відбудеться з білоруської території, НАТО може переглянути питання щодо розміщення військ у країнах-сусідах Білорусі, зазначив спікер Держдепартаменту Штатів.

Білий дім вживе заходів стосовно Мінська, якщо той підтримає вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на слова прес-секретаря Держдепартаменту США Неда Прайса.

"Якщо вторгнення відбудеться з Білорусі, якщо російські війська будуть постійно розміщені на її території, тоді НАТО може переглянути питання про розміщення своїх військ в країнах, що межують з Білоруссю", – сказав Прайс.

Читайте такожВашингтон не збирається відправляти війська в Україну – Білий дім (відео)Нагадаємо, 17 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в лютому біля білоруських кордонів з Польщею та Україною пройдуть оперативні спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі.

При цьому Лукашенко додав, що Україна "нарощує сили біля білоруського кордону".

За словами Лукашенка, навчання повинні бути "солідними", а їх метою має стати "відпрацювання певного задуму", як він висловився, у протистоянні з силами заходу ("Прибалтика і Польща") і "півдня" (Україна).

Варто зазначити, що восени минулого року між Україною та Росією загострився конфлікт – РФ перекинула до кордону з нашою країною багато військових та техніки.

Українська держава та низка її західних партнерів попередили, що існує загроза широкомасштабного вторгнення Росії.

Наприкінці січня 2022-го секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що широкомасштабний наступ Росії на Україну фізично неможливий.

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