Білий дім вживе заходів стосовно Мінська, якщо той підтримає вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на слова прес-секретаря Держдепартаменту США Неда Прайса.
"Якщо вторгнення відбудеться з Білорусі, якщо російські війська будуть постійно розміщені на її території, тоді НАТО може переглянути питання про розміщення своїх військ в країнах, що межують з Білоруссю", – сказав Прайс.
Читайте такожВашингтон не збирається відправляти війська в Україну – Білий дім (відео)Нагадаємо, 17 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в лютому біля білоруських кордонів з Польщею та Україною пройдуть оперативні спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі.
При цьому Лукашенко додав, що Україна "нарощує сили біля білоруського кордону".
За словами Лукашенка, навчання повинні бути "солідними", а їх метою має стати "відпрацювання певного задуму", як він висловився, у протистоянні з силами заходу ("Прибалтика і Польща") і "півдня" (Україна).
Варто зазначити, що восени минулого року між Україною та Росією загострився конфлікт – РФ перекинула до кордону з нашою країною багато військових та техніки.
Українська держава та низка її західних партнерів попередили, що існує загроза широкомасштабного вторгнення Росії.
Наприкінці січня 2022-го секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що широкомасштабний наступ Росії на Україну фізично неможливий.