Нікопольський район вони обстріляли п'ять разів за ніч.

Російські окупанти атакували Нікополь "Градами" і дроном-камікадзе.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Нікопольський район ворог обстріляв 5 разів за ніч. Минулося без постраждалих", - повідомив він.

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У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач. "Без світла понад 700 родин. Енергетики лагодять", - додав голова ОВА.

Крім того, Резніченко зауважив, що Нікополь окупанти накривали вогнем чотири рази.

"Атакували "Градами" і дроном-камікадзе. Пошкоджені з десяток приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій та 2 місцеві підприємства", - розповів він.

Відзначимо, що Нікополь знаходиться під постійним вогнем окупантів. Так, 13 вересня голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що російські окупанти знову вдарили по Дніпропетровській області. Відомо, що три громади залишилися без води, один район - без світла.

Тим часом, ЗСУ знищили зосередження живої сили окупантів, опорні пункти та позиції ЗРК.

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