Без світла лишилися майже 3 тис. родин, однак частині з них доступ до електроенергії вже відновили.

За ніч ворог тричі обстріляв Нікопольський район на Дніпропетровщині з важкої артилерії, пошкоджені будинки, газогони та лінії електропередач.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, ворог обстріляв Нікопольський район тричі за ніч - гатив по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії.

Загалом противник випустив близько 75 снарядів - минулося без загиблих та постраждалих.

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"Сам Нікополь був атакований двічі. У місті пошкоджені до 20 будинків, кілька газогонів та ліній електропередач. Без світла лишилися майже 3 тсячі родин. Частину уже підключили. Енергетики продовжують лагодити мережі", - зазначив голова ОВА.

Резніченко уточнив, що у Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах, які лишилися без води через ворожі обстріли напередодні увечері, тривають відновлювальні роботи.

Як раніше повіодомляв УНІАН, триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

Нікополь знаходиться під постійним вогнем окупантів. Так, 13 веренсня голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що російські окупанти знову вдарили по Дніпропетровській області. Відомо, що три громади залишилися без води, один район - без світла.

За його словами, від початку доби по Нікополю було випущено щонайменше 20 реактивних снарядів та 10 артилерійських, калібру 152 мм

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