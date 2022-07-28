Також внаслідок обстрілів виникли пожежі на полях у Великомихайлівській та Широківській громадах на площі близько 14 га.

Окупанти з "Ураганів" обстріляли Широківську громаду на Дніпропетровщині, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, вдень російські окупаційні війська кілька разів обстріляли Криворізький район.

"З "Ураганів" вдарили по агропідприємству у Широківській громаді. Внаслідок обстрілу 28-річний хлопець загинув, ще двоє осіб дістали поранення. Вони у стані середньої тяжкості в лікарні", - зазначив Лукашук.

Він додав, що на місці обстрілу сталася пожежа - зайняла суха трава на площі 4 га. Наразі рятувальники вже загасили полум‘я.

Також окупанти поцілили по околицям Новосеменівки, що в Апостолівській громаді. Обійшлося без жертв і без руйнувань.

Під обстріл вдень потрапили і прикордонні території Зеленодольської територіальної громади, постраждалих нема.

"У Великомихайлівській громаді Синельниківського району ворог обстріляв поля на межі із Запорізькою областю. Приблизна площа пожежі – близько 10 га. Постраждалих немає", - повідомив Лукашук.

В інших районах Дніпропетровської області, за його інформацією, день минув без надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня в інтерв'ю The Sunday Times міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього збираються мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю.

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