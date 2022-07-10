Президент вже доручив верховному військовому головнокомандувачу розробити відповідні плани.

Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у інтерв'ю The Sunday Times.

Так, за словами міністра, президент доручив вищому військовому керівництву розробити плани зі звільнення тимчасово захоплених територій, оскільки ті мають життєво важливе значення для економіки країни.

"Ми розуміємо, що політично це дуже необхідно для нашої країни. Президент доручив верховному військовому головнокомандувачу розробити плани. Після цього Генштаб робить домашнє завдання і каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно "А", "Б" і "В", — сказав він.

Також він зазначив, що розсилає листи колегам-партнерам, виконуючи частину своєї роботи.

Нагадаємо, експерт пояснив дії російських окупантів на захопленому півдні України. Раніше також у Херсонській розповідали про нові плани окупантів на регіон.

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