Нардеп розповів про причини суттєвих затримок з постачанням зброї в рамках вже заявлених пакетів допомоги: наявності цієї зброї та її якість.

Можливість контрнаступу України цього року залежить від дуже багатьох чинників, зокрема мобілізації та наявності озброєння.

Про це в інтерв’ю ВВС сказав депутат від "Слуги народу" Олександр Завітневич, який очолює парламентський комітет з нацбезпеки, оборони і розвідки і є офіцером запасу. У нього спитали, чи спроможна Україна провести ще один контрнаступ в цьому або наступному році.

"Це дуже складне питання. Чи спроможні ми на це? Залежить від дуже багатьох чинників. Це і закон про мобілізацію, і комплектація наших бойових бригад. У багатьох бригадах є некомплект, не буду говорити відсотків, вони там різні, але проблема є", - відповів Завітневич.

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Друга проблема, за словами нардепа, стосується озброєння.

"Той пакет, який ми очікували від нашого основного партнера США, був з суттєвою затримкою. До того ж важливо, коли оголошується пакет і коли він по факту прибуває в Україну", - підкреслив він.

За словами Завітневича, під час останнього відрядження до Сполучених Штатів було звернення до колег - якщо оголошують пакети, то робити так, щоб ця зброя, яка вже оголошена, якнайшвидше опинилася в Україні.

"По деяких видах озброєння це було (затримка – ред.) понад місяць, по деяких видах є по два-три місяці. Це сильно впливає, коли ми плануємо якісь військові операції… Ми це питання, звісно, постійно підіймали під час наших відряджень. Цей раз ми просто наголошували, що давайте ще докладемо більше зусиль. Наполягали на тому, що якщо оголошується пакет, то він повинен бути виконаний в якийсь конкретний термін, який ми можемо для себе планувати", - зазначив парламентар.

Як він розповів, партнери пояснювали затримки наявністю зброї та її якістю.

"Тому що ті ж боєприпаси, ви знаєте, вони всі перевіряються, техніка вся обов'язково перевіряється. І коли зброя умовно не готова – її треба ще раз подивитись, щось поремонтувати. Є невелика частина нової техніки, але здебільшого це техніка, яка вже була у використанні", - додав нардеп.

За його словами, минулого року по деяких засобах ППО було оголошено пакет, а коли поїхали на інспекцію і подивитись комплектність, то виявилось, що без певної машини весь комплекс працювати не буде, а ця машина зараз не працює.

"Але пакет вже оголошений. То звісно шукали всі, де відремонтувати, чим замінити, але на це все треба час. Тому ми просимо: давайте звертати увагу на це перед тим, як оголошувати – щоб ми розуміли, коли воно буде в нас. Це просять дуже сильно наші військові для можливості планування оборонних чи наступальних операцій", - сказав Завітневич.

Щодо свого бачення подальшого розвитку подій на фронті він сказав, що не виключає відкриття ворогом нового фронту.

"Ситуація кожен день складна, але по деяких напрямках, скажімо так, більш-менш нормальна. Там лінія оборони не рухається, позиції не здаємо. Водночас в деяких інших місцях ми бачимо постійні загострення. Чи може ворог відкрити новий фронт? Так, може, ми цього не виключаємо. І маємо постійно бути готовими", - підкреслив Завітневич.

Контрнаступ ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, у травні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час виступу на фестивалі FT Weekend у Вашингтоні сказав, що Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги США в розмірі 61 мільярда доларів.

Водночас радник Байдена з нацбезпеки додав, що завдяки новій допомозі від США українські військові матимуть змогу "втримати фронт" і протистояти російській агресії протягом 2024 року.

Перед тим президент України Володимир Зеленський зазначав, що стабілізація на фронті, перехоплення ініціативи та розгортання контрнаступу залежить від трьох речей. Один із цих чинників – схвалена міжнародними партнерами фінансова допомога та позитивні рішення урядів цих країн, зокрема США, про безпекову допомогу.

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