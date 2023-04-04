Йдеться про весняний призов, який оголосив Путін.

Російські окупанти цього місяця можуть розпочати призов на строкову службу на захопленій території Запорізької області.

"Росіяни вчергове збрехали. Спочатку заявили, що молодь з "нових регіонів", тобто окупованих територій, не призиватимуть на службу в армії. Потім самі ж свою брехню спростували", - заявив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

За словами мера, в указі про весняний призов, підписаному президентом РФ Володимиром Путіним, виключень для призовників з окупованих територій немає.

Відео дня

"В будь-який момент нашу молодь можуть призвати в армію і відправити помирати за ворога. Окупанти готові перетворити юнаків на гарматне м'ясо", - обурився Федоров.

Він закликав українців терміново тікати з окупованих територій, оскільки перебувати там смертельно небезпечно.

Ситуація у Запорізькій області

Як раніше повідомляв УНІАН, окупанти в страху перед українським народом та ВСУ придумали новий спосіб шукати партизан на території тимчасово окупованого Мелітополя (Запорізька область). Тепер ворог "кошмарить" людей неправдивими повідомленнями про мінування, які пізніше сам і спростовує.

За словами Федорова, російські загарбники можуть вбити колаборантів під час втечі з окупованої Василівки Запорізької області, щоб звинуватити у цьому Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: