Раніше завдані руйнування залізничній частині Кримського мосту унеможливили проходженню по ньому ешелонів з пальним.

Після успішного ураження Силами оборони залізничних поромів у Криму, російські окупанти намагаються замінити їх морськими баржами. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Успішне ураження логістичних шляхів на ТОТ Кримського півострова ускладнює утримання там окупаційних військ. Зокрема значного удару по логістиці росіян завдало знищення Збройними силами України залізничного порому "Конро Трейдер" 22 серпня у порту "Кавказ", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що пропускні спроможності через залізничні пороми були зменшені втричі, від базового показника, а фактично зупинені, оскільки відсутні залізничні пороми, які б росіяни могли оперативно залучити на даному напрямку.

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Там стверджують, що раніше завдані руйнування залізничній частині Кримського мосту унеможливили проходженню по ньому ешелонів з пальним. Для забезпечення контингенту окупантів у Криму Керченська поромна переправа була єдиною альтернативою.

"На даний час окупанти дійшли до того, що шукають баржі, які б вони могли пристосувати для переправи залізничних ешелонів з паливом. Хоча досі росіяни не знають яким чином прибрати рештки затопленого порому, щоб звільнити підхід до берега, де б він міг прийняти залізничні цистерни", - інформують вони.

В ЦНС повідомили, що у зв’язку з такою ситуацією, противник активізує постачання пального через тимчасово окуповані райони Донецької, Запорізької та Херсонської областей залізничним маршрутом Авіло-Успєнка (РФ) - Амвросіївка - Волноваха - Токмак - Мелітополь - Джанкой.

Таким чином противник намагається вдвічі збільшити перевезення дизельного пального та бензину залізницею по т.зв. "північному обходу Кримського півострова" - до 160 вагонів на добу.

Удари по поромам в Керченській протоці - деталі

22 серпня українські військові завдали удару по порту "Кавказ", в результаті чого загорівся пором "Конро Трейдер", завантажений 30 цистернами з паливом. Згодом пором окупантів пішов на дно.

Аналітики стверджують, що уражене судно "Конро Трейдер" було єдиним великим поромом, що досі функціонував між окупованим містом Керч та Росією.

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