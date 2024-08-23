Удар по порту 'Кавказ': Росія закрила Керченську переправу

Зазначається, що переправу закрили для "усунення наслідків удару" по порому "Конро Трейдер".

Після удару по поромі в порту "Кавказ" тимчасово закрили Керченську переправу, яка сполучає тимчасового окупований Крим та Краснодарський край РФ.

Про це повідомляють прокремлівські "РИА-Новини" і ТАСС з посиланням на Мінтранс РФ. Зазначається, що переправу закрили для "усунення наслідків удару" по порому в порту "Кавказ".

Удар по порому "Конро Трейдер"

Вдень 22 серпня українські військові завдали потужного удару по порту "Кавказ". Повідомлялося, що загорівся пором "Конро Трейдер", завантажений цистернами з паливом.

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Згодом у ЗМІ повідомили, що пором окупантів пішов на дно, а у соцмережі писали, що на момент удару на поромі було 30 цистерн із паливом. Щоб загасити потужну пожежу, росіяни залучили пожежний поїзд.

Потім повідомлялося, що пором "Конро Трейдер", імовірно, уразила українська ракета, можливо, "Нептун". OSINT-аналітики стверджують, що уражене судно "Конро Трейдер" було єдиним великим поромом, що досі функціонував між окупованим містом Керч та Росією.

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