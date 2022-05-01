За добу росіяни тричі обстріляли Харків, постраждали Салтівка, П’ятихатки, район аеропорту в Харкові. Також одна людина постраждала у Балаклійському районі.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"За добу росіяни завдали по Харкову 3 обстріли із артилерії, та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, район аеропорту", - зазначив він.
Крім того, рятувальники Харківщини ліквідували 15 пожеж, які виникли через обстріли у Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.
За словами Синєгубова, за добу одна людина постраждала у Балаклійському районі.
"Ворог зменшив інтенсивність обстрілів, це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти Харківщини від окупації. В тому числі і ті, звідки росіяни обстрілювали житлові квартали Харкова. Але не варто втрачати пильність. Буквально кілька годин тому окупанти знову обстріляли Дергачівську громаду, є 1 постраждалий", - наголосив голова ОВА.
Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України завдали удару по командних пунктах російської армії в Харківській області. За попередньою інформацією, знищено кілька сотень окупантів.
"Два удари по Ізюму, штаб ВДВ, штаб другий загальновійськовий. Навіть за нижчою межею рахуй, 100 трупів в одному місці, 200 в іншому, не менше 100 в третьому. Верхньою межею називають по 200-300", - сказав Арестович.
Генеральний штаб підтверджує, що українські військові за минулу добу знищили 300 окупантів. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.
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