Українські військові вже ліквідували близько 23,5 тис. російських окупантів

Українські військові за минулу добу знищили 300 окупантів. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

Зокрема, за минулу добу знищено близько 300 осіб особового складу ворога. Загальні кількість знищених окупантів з 24 лютого - близько 23,5 тисяч.

Також з 24 лютого противник втратив

1026 танків (18 за минулу добу);

2471 бойову броньовану машину (26 за добу);

451 артилерійську систему (15 за добу);

151 реактивну систему залпового вогню;

80 засобів ППО (3 за добу);

192 літаки (2 за добу);

155 гелікоптерів;

1796 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (20 за добу);

8 кораблів та катерів;

245 безпілотників оперативно-тактичного рівня (13 за добу);

32 одиниці спецтехніки.

Також українські військові збили 84 крилаті ракети.

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку", - уточнили у Генштабі.

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України завдали удару по командних пунктах російської армії в Харківській області. За попередньою інформацією, знищено кілька сотень окупантів.

"Два удари по Ізюму, штаб ВДВ, штаб другий загальновійськовий. Навіть за нижчою межею рахуй, 100 трупів в одному місці, 200 в іншому, не менше 100 в третьому. Верхньою межею називають по 200-300", - сказав Арестович.

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