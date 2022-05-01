Українські військові за минулу добу знищили 300 окупантів. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.
Зокрема, за минулу добу знищено близько 300 осіб особового складу ворога. Загальні кількість знищених окупантів з 24 лютого - близько 23,5 тисяч.
Також з 24 лютого противник втратив
- 1026 танків (18 за минулу добу);
- 2471 бойову броньовану машину (26 за добу);
- 451 артилерійську систему (15 за добу);
- 151 реактивну систему залпового вогню;
- 80 засобів ППО (3 за добу);
- 192 літаки (2 за добу);
- 155 гелікоптерів;
- 1796 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (20 за добу);
- 8 кораблів та катерів;
- 245 безпілотників оперативно-тактичного рівня (13 за добу);
- 32 одиниці спецтехніки.
Також українські військові збили 84 крилаті ракети.
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку", - уточнили у Генштабі.
Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України завдали удару по командних пунктах російської армії в Харківській області. За попередньою інформацією, знищено кілька сотень окупантів.
"Два удари по Ізюму, штаб ВДВ, штаб другий загальновійськовий. Навіть за нижчою межею рахуй, 100 трупів в одному місці, 200 в іншому, не менше 100 в третьому. Верхньою межею називають по 200-300", - сказав Арестович.