Посадовець наголосив, що потрібно позбутись думки, що росіяни самі тікають з регіону.

Збройні сили України звільняють кожний населений пункт в Харківськівській області від російських окупантів тяжкими боями.

Про це розповів заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я рекомендую позбутись настроїв, що росіяни просто тікають з Харківської області. Вчора я бачив населені пункти неподалік міста Чугуїв. Від них нічого не залишилось. Їх просто зрівняли з землею. Це дуже важко передати словами. Тому говорити, що росіяни тікають не потрібно. За кожний населений пункт Збройні сили України ведуть тяжкі бої", - наголосив Семенуха.

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Заступник голови Харківської ОВА також наголосив на важливості дотримання інформаційної тиші.

"Ще хочу наголосити на важливості інформаційної тиші. Це дуже велика ціна. Ціна життів наших воїнів. До прикладу, були випадки, коли російські літаки летіли на населені пункти і не знали, що там вже наші війська. Наші військові тоді збили два російських Су-25. Розумієте, що інформаційна тиша тільки допомагає нашим воїнам. Тому не поспішайте розголошувати інформацію. Майте терпіння та чекайте на офіційну інформацію від Генштабу", - підсумував він.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни, захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ у різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні і поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.

8 вересня ЗСУ офіційно прозвітували президенту про звільнення Балаклії Харківської області. Вранці, 10 вересня, з’явилась інформація про звільнення Куп’янська.

На думку аналітиків, українські війська можуть створити загрозу оточення сил противника в Ізюмі. Британські розвідники, своєю чергою, констатують, що напад ЗСУ під Харковом був для росіян неочікуваним.

Поки російське командування відповіло демонстрацією стягування "резервів" до розбитих угрупувань.

США ввечері 9 вересня вперше назвали дії ЗСУ біля Херсона "контрнаступом". Напередодні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вважає операцію Збройних сил України "надихаючою", а глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі бачить у ній "стійкий прогрес".

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 52 150 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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