Серед поранених - дві дитини.

Ворог обстріляв Чугуївський район на Харківщині, внаслідок обстрілу поранено 7 цивільних.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У Чугуївському районі вночі росіяни обстріляли смт Печеніги, пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа. Обстріли продовжилися і зранку. Зруйновані приватні будинки. За попередніми даними, 7 поранених цивільних, з них 2 дитини. Інформація оновлюється", - зазначив він.

Синєгубов також повідомив, що у Харкові вчора, 22 червня, близько 23.00 були обстріли Індустріального району, сталася пожежа на складських приміщеннях. Попередньо - ніхто не постраждав.

Також вночі знову окупанти обстріляли м. Дергачі, частково зруйновано офісну будівлю.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині ворог веде активні бойові дії, Ізюмський напрямок лишається стратегічним.

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