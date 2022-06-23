Ворог обстріляв Чугуївський район на Харківщині, внаслідок обстрілу поранено 7 цивільних.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"У Чугуївському районі вночі росіяни обстріляли смт Печеніги, пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа. Обстріли продовжилися і зранку. Зруйновані приватні будинки. За попередніми даними, 7 поранених цивільних, з них 2 дитини. Інформація оновлюється", - зазначив він.
Синєгубов також повідомив, що у Харкові вчора, 22 червня, близько 23.00 були обстріли Індустріального району, сталася пожежа на складських приміщеннях. Попередньо - ніхто не постраждав.
Також вночі знову окупанти обстріляли м. Дергачі, частково зруйновано офісну будівлю.
Як повідомляв УНІАН, на Харківщині ворог веде активні бойові дії, Ізюмський напрямок лишається стратегічним.