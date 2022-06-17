Жертв в немає, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення.

Сьогодні російські окупанти обстріляли Сумську область з мінометів, РСЗВ "Градів" та безпілотників.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Краснопільська громада: після 15 години залетіло два ворожих безпілотника. Один з них скинув вибуховий пристрій, інший знищено. Після 19 години по території громади почався мінометний обстріл з території Росії, 24 приходи. Після 20 години вороги почали артобстріл з "Градів", усього близько 80 приходів. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення", - зазначив очільник ОВА.

Також, за його словами, з 19:30 почався мінометний та артилерійський обстріли Миропільської громади.

"Загальна кількість розривів - 40, з них: 12 мін 120 мм, 15 снарядів 122 мм, 13 снарядів– 152 мм. Жертв в усіх випадках немає", - додав Живицький.

Після того, як українські війська відкинули російських окупантів за кордон, Сумська область постійно страждає від обстрілів з російської сторони.

Крім того, 30 травня губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що Росія відправляє війська на кордон з Україною в Курській області. Зокрема, до Сумської області підтягують артилерію і ракетні установки окупантів.

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