На територію Курської області направили "велику кількість особового складу міністерства оборони" окупантів.

Росія відправляє війська на кордон з Україною в Курській області. Зокрема, до Сумської області підтягують артилерію і ракетні установки окупантів.

Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт під час наради, пише "Медуза"

За його словами, в область "вже прибула і перебуває велика кількість особового складу міноборони РФ, додаткове озброєння у вигляді артилерійських і ракетних установок".

"Все направлено на те, щоб убезпечити мирну і творчу працю жителів Курської області, забезпечити безпеку життя і здоров'я", - заявив Старовойт.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують обладнання додаткових вогневих позиції і захисних споруд в прикордонних районах Брянської і Курської областей.

Раніше в Генштабі заявляли, що Росія готується відновити наступ з території двох областей.

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