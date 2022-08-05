Жінку та її дітей вдалося повернути додому.

Росіяни обманом вивезли у важкодоступну російську глибинку харків’янку Любов Бобро та її дітей.

Історію родини розповіли в Мінреінтеграції.

Бобро разом із дітьми, рятуючись від щоденних ворожих обстрілів, намагалась евакуюватись через російський Бєлгород. Але її, як і багатьох інших українців, ошукали.

"Нас доправили на межу Зауралля та Західного Сибіру – у місто Курган, Шансів вирватись майже не було. Тоді моя старша донька, яка залишилась в Україні, забила на сполох, звернувшись до Мінреінтеграції", – розповідає Любов.

Родину Бобро вдалося повернути додому, у відомстві зауважують - процес повернення був дуже непростим.

Чимало родин потрапили у ту саму пастку під виглядом "евакуації" до Росії.

"На сьогодні вже 50 українських дітей вдалося повернути з РФ", - зазначили в міністерстві.

Так акцентували, що суворий досвід, який довелося отримати харків’янці Бобро, – "наочна демонстрація, чим загрожує "евакуація" у бік РФ".

Нагадаємо, для тих, хто втратив зв'язок з близькими, яких окупанти депортували до РФ, працює цілодобова гаряча лінія Мінреінтеграції: 15-48.

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