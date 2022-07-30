У міністерстві наголошують, що станом на сьогодні сотні тисяч українців були примусово депортовані до країни-агресора.

Національне інформаційне бюро ідентифікувало понад 5 тис. 600 дітей, примусово депортованих до Російської Федерації.

Як зазначається у повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ України, про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

"Станом на сьогодні сотні тисяч українців були примусово депортовані до країни-агресора. За даними Національного інформбюро, вже ідентифіковано понад 5600 дітей, яких примусово депортували до Росії. Фактична цифра більша. І сьогодні відпрацьовується механізм повернення цих дітей", - зазначила вона.

За словами Павліченко, у травні на базі Європолу розпочала роботу Українська оперативна група. Вона прагне захистити тимчасово переміщених осіб у Європі, а також у країнах-агресорах - Росії та Білорусі. Лідером групи є Австрія, до неї також входять правоохоронці Німеччини, Чехії, Словаччини, Угорщини, Молдови, Польщі, Румунії та України.

"Сьогодні чергове засідання представників групи. Окрім України, на нього також запрошені правоохоронці Латвії, Естонії та Фінляндії. Одним із питань порядку денного групи є ідентифікація громадян, які постраждали від примусового видворення", - сказала заступниця міністра.

Павліченко додала, що за результатами участі представників міграційної поліції у міжнародних спецопераціях розкрито 12 злочинів за статтею 149 Кримінального кодексу України "Торгівля людьми", три з яких - торгівля дітьми.

Нагадаємо, окупанти погрожують депортувати мешканців Запоріжжя за проукраїнську позицію.

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