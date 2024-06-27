Росіяни штурмували позиції ЗСУ на 'Жигулях': військовий розповів, як це було

Також воїн пояснив чому досить складно вести міські бої.

Російські окупанти штурмують українські позиції на різних видах військової техніки, навіть на "Жигулях".

Про це сказав офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко в ефірі телемарафону.

При цьому розповів про курйозний випадок, коли місяць тому ворог дуже сильно здивував українських військових.

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"Вони штурмували наші позиції на "Жигулях". Це був автомобіль типу ВАЗ -2104. Але без дверей. Він був максимально підготований для швидкого десантування піхоти. Але вони демілітаризували і себе, і автівку дуже швидко", - зазначив Кожубенко.

При цьому додав, що навіть не уявляє, що може ще зробити противник, щоб здивувати українських військових.

"Вони нас штурмували і на баггі, і на квадроциклах, і на мотоциклах, і на "Жигулях". Бронетехніка само собою. Хіба єдине – якщо вони будуть їхати зараз на моноколесі або на велосипеді", - пожартував він.

Також Кожубенко розповів чому дуже важко вести бої в місті.

"Міські бої це дуже складна частина ведення бойових дій, бо там ворог може ховатися в підвалах, зруйнованих будинках, на горищах. Там є купа місць, де можна облаштувати стрілкові позиції, спостережні пости, які будуть приховані від нашої сторони", - зазначив він.

При цьому додав, що саме дрони допомагають виявляти противника, тому що основна маса наших позицій знаходяться або на рівні землі або нижче рівня землі і бачити ворога, який пересувається за завалами дуже складно. За його словами, тому за допомогою "мавіків" можна ворога виявляти з повітря, а за допомогою тепловізійних камер виявляти їх в укриттях. Кожубенко зазначив, що коптери під час боїв у місті відіграють важливу роль, бо вони можуть заглянути туди і побачитете, що з позицій не видно.

Війна в Україні - прогнози та аналітика

Як повідомляв УНІАН, полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант заявив, що може бути неочікувана атака ворога, яка застане ЗСУ зненацька.

Він зазначив, що з розвитком війни Росія стає все більш відчайдушною у своїх спробах досягти поставлених цілей. За його словами, частішають атаки, на лінію фронту перекидають все більше старої техніки й навіть застосовують інноваційні тактики, такі як використання бойових баггі та мотоциклів для атак. Таким чином, на російську лінію фронту і на офіцерів чиниться тиск, щоб вони досягли результатів.

Грант наголосив, що попри те, що лінія фронту просувається вперед, Росія у більш широкому плані програє.

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