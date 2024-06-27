Росіяни штурмували позиції ЗСУ на 'Жигулях': військовий розповів, як це було

Російські окупанти штурмують українські позиції на різних видах військової техніки, навіть на "Жигулях".
Про це сказав офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко в ефірі телемарафону.
При цьому розповів про курйозний випадок, коли місяць тому ворог дуже сильно здивував українських військових.
"Вони штурмували наші позиції на "Жигулях". Це був автомобіль типу ВАЗ -2104. Але без дверей. Він був максимально підготований для швидкого десантування піхоти. Але вони демілітаризували і себе, і автівку дуже швидко", - зазначив Кожубенко.
При цьому додав, що навіть не уявляє, що може ще зробити противник, щоб здивувати українських військових.
"Вони нас штурмували і на баггі, і на квадроциклах, і на мотоциклах, і на "Жигулях". Бронетехніка само собою. Хіба єдине – якщо вони будуть їхати зараз на моноколесі або на велосипеді", - пожартував він.
Також Кожубенко розповів чому дуже важко вести бої в місті.
"Міські бої це дуже складна частина ведення бойових дій, бо там ворог може ховатися в підвалах, зруйнованих будинках, на горищах. Там є купа місць, де можна облаштувати стрілкові позиції, спостережні пости, які будуть приховані від нашої сторони", - зазначив він.
При цьому додав, що саме дрони допомагають виявляти противника, тому що основна маса наших позицій знаходяться або на рівні землі або нижче рівня землі і бачити ворога, який пересувається за завалами дуже складно. За його словами, тому за допомогою "мавіків" можна ворога виявляти з повітря, а за допомогою тепловізійних камер виявляти їх в укриттях. Кожубенко зазначив, що коптери під час боїв у місті відіграють важливу роль, бо вони можуть заглянути туди і побачитете, що з позицій не видно.
Війна в Україні - прогнози та аналітика
Як повідомляв УНІАН, полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант заявив, що може бути неочікувана атака ворога, яка застане ЗСУ зненацька.
Він зазначив, що з розвитком війни Росія стає все більш відчайдушною у своїх спробах досягти поставлених цілей. За його словами, частішають атаки, на лінію фронту перекидають все більше старої техніки й навіть застосовують інноваційні тактики, такі як використання бойових баггі та мотоциклів для атак. Таким чином, на російську лінію фронту і на офіцерів чиниться тиск, щоб вони досягли результатів.
Грант наголосив, що попри те, що лінія фронту просувається вперед, Росія у більш широкому плані програє.