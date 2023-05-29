Спікер Повітряних сил ЗСУ натякнув, що для протидії ворогу було застосовано "Patriot".

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначає, що російські окупанти 29 травня випустили по Україні до 10-ти "Іскандерів" двох типів.

Про це він сказав в ефірі телемарафону. Відповідаючи на запитання щодо оперативної інформації по ракетній атаці російських окупантів, Ігнат зазначив: "Ракетна атака, до 10-ти ракет "Іскандер". Він нагадав, що "Іскандери" бувають крилаті - "Іскандер-К" та балістичні - "Іскандер-М". "Ці ракети були сьогодні випущені. Яка була там кількість, - це близько 10-ти. Зараз буде уточнюватись. І, попередньо, знищені", - сказав Ігнат.

Він уточнив, що атака відбулася обома класами цих ракет. На запитання, чи працював зенітно-ракетний комплекс "Patriot" під час цієї повітряної атаки, Ігнат сказав: "Ви можете здогадуватися, якщо збиті ракети "Іскандер-М", то можна зробити висновок, які засоби працювали саме по таких цілях, по балістичних цілях".

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Згодом під час брифінгу Ігнат також зауважив, що атака відбувалося з півночі.

Ракетний удар по Україні 29 травня - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вдень сьогодні, 29 травня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У Києві пролунали вибухи, всі ворожі цілі було збито. Це була вже 16-та атака на столицю лише за травень.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що супротивники атакували Київську область 11 ракетами типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К", і всі ракети збили українські воїни.

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