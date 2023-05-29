Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначає, що російські окупанти 29 травня випустили по Україні до 10-ти "Іскандерів" двох типів.
Про це він сказав в ефірі телемарафону. Відповідаючи на запитання щодо оперативної інформації по ракетній атаці російських окупантів, Ігнат зазначив: "Ракетна атака, до 10-ти ракет "Іскандер". Він нагадав, що "Іскандери" бувають крилаті - "Іскандер-К" та балістичні - "Іскандер-М". "Ці ракети були сьогодні випущені. Яка була там кількість, - це близько 10-ти. Зараз буде уточнюватись. І, попередньо, знищені", - сказав Ігнат.
Він уточнив, що атака відбулася обома класами цих ракет. На запитання, чи працював зенітно-ракетний комплекс "Patriot" під час цієї повітряної атаки, Ігнат сказав: "Ви можете здогадуватися, якщо збиті ракети "Іскандер-М", то можна зробити висновок, які засоби працювали саме по таких цілях, по балістичних цілях".
Згодом під час брифінгу Ігнат також зауважив, що атака відбувалося з півночі.
Ракетний удар по Україні 29 травня - зараз це варто знати
Як повідомляв УНІАН, вдень сьогодні, 29 травня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У Києві пролунали вибухи, всі ворожі цілі було збито. Це була вже 16-та атака на столицю лише за травень.
Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що супротивники атакували Київську область 11 ракетами типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К", і всі ракети збили українські воїни.