Росіяни створили мережу точок запуску дронів у районі Покровська, – ЗМІ

За даними джерел, окупанти активно використовують БПЛА для контролю підходів до Гришиного та перекидають туди нові резерви.

Російські війська облаштували мережу точок запуску безпілотників у районі Покровська та створили так звану "кілзону" перед селом Гришине. Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на співрозмовників на Покровському напрямку.

За словами джерел, після накопичення сил у Покровську російські оператори БПЛА почали активно контролювати підходи українських військових до Гришиного за допомогою дронів.

Співрозмовники видання стверджують, що між Сергіївкою та Гришиним окупанти фактично створили зону постійного ураження, використовуючи безпілотники для виявлення та атак по українських позиціях.

"Після накопичення в Покровську росіяни розгорнули там повноцінну мережу точок зльоту. За рахунок цього вони створили кілзону перед Гришиним", - каже джерело.

Також повідомляється, що в самому Гришиному вже перебуває близько сотні російських військових, а окупанти постійно підтягують резерви. За даними джерел, українські сили контролюють західну частину села, тоді як у центрі та на сході тривають бої.

Російські підрозділи просуваються до населеного пункту як трасою з боку Покровська, так і через поля. За оцінками співрозмовників УП, окупанти вважають цей напрямок ключовим після боїв за Покровськ і намагаються через Гришине просунутися в бік Сергіївки поблизу Дніпропетровської області.

За інформацією видання, на цьому напрямку діють підрозділи 41-ї та 51-ї загальновійськових армій РФ, 90-ї танкової дивізії та 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Як повідомляв УНІАН, у районі Покровська та Мирнограда на Донеччині сформувалася так звана "кілзона", яка значно ускладнює дії українських сил.

Противник також використовує міську забудову для укриття, зокрема підвали житлових будинків, де російські підрозділи можуть таємно утримувати позиції. У таких умовах одних FPV-дронів уже недостатньо для ефективного ураження цілей.

