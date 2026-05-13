Навколо Покровська та Мирнограда сформувалася 'кіл-зона' для ЗСУ, ротації вкрай складні, - ЗМІ

Українські військові розповіли про труднощі оборони Покровського напрямку.

У районі Покровська та Мирнограда на Донеччині сформувалася так звана "кіл-зона", яка значно ускладнює дії українських сил. Про це "Телеграфу" повідомило джерело в Силах оборони України.

За його словами, Покровськ розташований на височині, а російські війська активно використовують велику кількість точок запуску безпілотників, що створює серйозні проблеми для протидії атакам з повітря.

Джерело зазначило, що противник також використовує міську забудову для укриття, зокрема підвали житлових будинків, де російські підрозділи можуть таємно утримувати позиції. У таких умовах одних FPV-дронів уже недостатньо для ефективного ураження цілей.

"Для знищення укріплених точок необхідне застосування авіації", – підкреслив співрозмовник видання.

Окремою проблемою залишається ротація особового складу. Якщо в Покровську вона, за словами джерела, ще можлива, хоча й вкрай ускладнена, то в Мирнограді ситуація оцінюється як значно важча.

"Введення туди нового особового складу практично нереально", – повідомив джерело.

При цьому співрозмовник "Телеграфа" зазначив, що наступна лінія населених пунктів, де українські сили можуть закріпитися, розташована північніше Покровська.

Водночас у Силах оборони не вважають, що російські війська найближчим часом зможуть вийти до Павлограда. За словами джерела, говорити про місто як про наступний великий рубіж оборони поки що передчасно.

"Катастрофи ніякої не відбувається. Ворог просувається, але він теж зношується і втомлюється", – зазначив співрозмовник видання.

Раніше аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти здійснили нові прориви в Донецькій області, зокрема поблизу Закітного в бік Слов'янська. Згідно з картою боїв, ворог взяв під контроль частину сірої зони на південь від населеного пункту.

Кілька днів тому аналітики розповіли, що російські окупанти могли просунутися відразу в трьох населених пунктах Донецької області. Згідно з інформацією, ворог просувається в Бахмутському районі – поблизу Голубівки та Діброви. Трохи пізніше була оновлена інформація і щодо ще одного населеного пункту в Покровському районі.

