В Черкасах вночі пролунало кілька потужних вибухів. Серед поранених є дитина.

У ніч на 24 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Черкасах, вніслідок чого в місті виникли пожежі, є поранені.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. "Ракетна атака на обласний центр. Маємо кілька пожеж по місту. Усі служби працюють. За попередніми даними, шестеро травмованих", - повідомив він і пообіцяв більше інформації згодом.

В обласному центрі відчувались збої в енергопостачанні й роботі інтернету.

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Пізніше Табурець додав, що пожежі по місту ліквідовані.

За свіжими даними від мера Черкас Анатолія Бондаренка, кількість поранених зросла. "Маємо сімох постраждалих, які звернулися за медичною допомогою, серед них — одна дитина", - деталізував він.

Крім того, внаслідок атаки на Одесу загорівся легендарний ринок Привоз. В Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що "рятувальники ліквідовують наслідки російського терору і намагаються врятувати від вогню таке значиме для одеситів та кожного туриста місце".

Також ворожі безпілотники атакували Миколаїв, через що у місті виникли пожежі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram. За його даними, на даний час повідомлень про поранених не надходило.

Нічна атака на Україну

Вночі російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Спочатку Повітряні сили повідомляли, що ворог запускав БпЛА хвилями з різних напрямків. Після третьої ночі на Україну плетіли вже ракети.

Відбій повітряної тривоги дали лише під ранок. Але наразі у низці областей знову оголошено тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

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