Росіяни завдали масованого удару по кількох областях України.

Російські окупанти вдарили по Вінницькій області.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Вінницька область під обстрілом ворога - об’єкти критичної інфраструктури! Залишайтесь в укриттях!", - повідомив він.

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Нагадаємо, що сьогодні під ударом опинився Київ і декілька областей. Влучання в обєкти критичної інфраструктури. Повідомляється, що Львів, Черкаська область, Київ та Київська область залишилися повністю або частково без світла. Крім цього, у Києві повністю вимкнено водопостачання.

Також повідомляється, що є влучання в житловий будинок у Києві, попередньо - є жертви.

Ракетний терор РФ

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Через масовану атаку РФ у ряді областей України ввели аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку Росії по Україні та підтвердив, що більшість ворожих ракет були випущені саме по енергетичній інфраструктурі України.

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