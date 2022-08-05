Ліквідовано майже 40 окупнатів, 4 зенітно-ракетні системи, радіолокаційну станцію "Імбир", до десятка одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Збройні сили на півдні країни за добу знищили три ворожі склади з боєприпасами - в Придніпровському, Херсоні та Токарівці.

Про це інформує Оперативне командування "Південь" у підсумку за добу 4 липня щодо ситуації у зоні відповідальності.

"Нашими штурмовиками атаковано 2 осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах. Гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань щільно атаковано ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, в тому числі й з боєприпасами в Херсонському районі", - інформує командування.

Зазначається, що достеменно встановлено, що вдалося ліквідувати 39 окупантів, 4 зенітно-ракетні системи С-300, радіолокаційну станцію "Імбир", автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка", 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Наголошується, що остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

За даними ОК "Південь", обстановка в зоні відповідальності лишається напруженою, але сили оборони контролюють її розвиток.

"Скований нашими діями, без можливості просування суходолом, ворог активізував артилерійські та авіаційні атаки. 16 авіаударів нанесено ворожою штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення по наших позиціях та нещодавно звільнених населених пунктах. Без втрат", - доповіло окпандування.

Також повідомляється про обстріл Іванівки ворожою важкою ствольною артилерією 152-го калібру. Загинула одна людина, масштаби руйнувань уточнюються.

Ок "Південь" повідомляє, що в Чорному морі в ракетно-безпечному районі маневрують 9 бойових кораблів та катерів. "2 надводних і 1 підводний носії ракет типу "Калібр" напоготові до застосування двох десятків снарядів високоточного спрямування. 2 вдк продовжують тримати тонус загрози висадки морського десанту", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, у Зеленського впевнені, що "референдумів" на півдні не буде.

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