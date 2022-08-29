Російські загарбники відкрили вогонь з вогнепальної зброї в тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область).
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Ворожі автоматні черги та вибухи у північній частині Мелітополя, в районі 24-го училища. Так гучно, що чутно навіть у сусідніх селищах – Тамбовці та Мирному", - сповістив мер.
Як зазначив Федоров, за попередньою інформацією, ворог протягом 30 хвилин безуспішно намагався збити безпілотник.
Як писав УНІАН, у Мелітопольському районі Запорізької області вночі українські партизани підірвали штаб російських окупантів, де вони займалися підготовкою до псевдореферендуму.
А у селі Михайлівка Мелітопольського району знайшли повішеним "начальника поліції" Андрія Рижка, який співпрацював з російськими окупантами.
Також в окупованому Мелітополі місцеві жителі розклеїли листівки, що висміюють літеру Z - символ російської агресії проти України.