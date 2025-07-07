Попередньо, поранено чотирьох людей.

Унаслідок ударів російських окупантів по Харкову та Запоріжжю сталися влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

"Сьогодні, 7 липня, ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП", - заявили у Сухопутних військах.

Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП поранень зазнали троє людей. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

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Росіяни б'ють по українських ТЦК

Як повідомляв УНІАН, протягом минулого тижня російські окупанти завдали ударів по трьох будівлях ТЦК. 30 червня ворог вдарив безпілотником неподалік будівлі ТЦК та СП у Кривому Розі, 3 липня було завдано удару по Полтавському ТЦК, а 6 липня - по будівлі ТЦК та СП в Кременчуці.

Сьогодні, 7 липня, Вінницький міський ТЦК та СП заявив, що призупиняє свою діяльність з огляду на напружену ситуацію в країні та з метою убезпечення життя і здоров’я громадян.

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