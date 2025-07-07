В Україні закрили перший ТЦК через удари Росії

Частину задач ТЦК почне виконувати ЦНАП.

Вінницький міський Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) призупиняє свою діяльність.

Про це пресслужба установи повідомила на сторінці у Facebook. Там пояснили, що це рішення прийнято з огляду на напружену ситуацію в країні та з метою убезпечення життя і здоров’я громадян.

У пресслужбі зазначили, що стосовно питань медичного забезпечення з 7 липня громадяни можуть звертатися до обласної клінічної лікарні ім. Миколи Пирогова за адресою: вул. Пирогова, 46.

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Водночас прийом громадян щодо соціальних та інших питань відбуватиметься з 9 липня на базі Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) "Прозорий офіс" за адресою: проспект Космонавтів, 30.

Примітно, що через короткий час це оголошення зникло зі сторінки вінницького ТЦК та СП без пояснень.

Удари РФ по будівлях ТЦК: що відомо

Протягом минулого тижня росіяни завдали удару по трьох ТЦК. Зокрема 30 червня загарбники ударили безпілотником неподалік будівлі ТЦК та СП у Кривому Розі. Через атаку по обʼєкту були поранені.

Вранці 3 липня окупанти завдали удару по Полтавському ТЦК. У Сухопутних військах зазначили, що такими атаками Росія цілеспрямовано намагається зірвати мобілізацію в Україні.

6 липня окупанти завдали ще одного удару, цього разу по будівлі ТЦК та СП в Кременчуці. Серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих внаслідок ворожої атаки немає.

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