На місці "прильоту" великі руйнування, від ударної хвилі постраждала багатоповерхівка навпроти.

Війська РФ у четвер, 29 березня, скоїли черговий злочин проти людяності й запустили ракетою по дитячому садку.

Про це повідомляє глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він уточнив, що свій злочин росіяни скоїли в рамках авіаудару по Авдіївці (Донецька область). Фото наслідків чиновник показав в Telegram.

"На щастя, без жертв. Постраждала багатоповерхівка навпроти", - вказав Єрмак.

Генштаб розповів про епіцентр бойових дій в Україні

Нагадаємо, що у своєму сьогоднішньому вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ розкрив міста-епіцентри бойових дій на українському фронті.

Зокрема, найзапекліші бої розгортаються в Білогорівці, Бахмуті, Авдіївці та Мар'їнці (схід територій України). З початку доби підрозділи Сил оборони на цих напрямках відбили 48 атак противника.

Також в Генштабі підкреслили через переживання українців про долю Бахмута, що ЗСУ продовжують вести там оборону. Однак спостерігається частковий успіх росіян, які посилили штурм.

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