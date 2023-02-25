Росіяни поцілили по дитячому закладу ввечері 24 лютого.

Вчора в Херсоні ворожа армія здійснила черговий воєнний злочин проти народу України: через ворожі обстріли в місті виникла пожежа на території дитячого садочку.

Як повідомила прес-служба ДСНС України, інцидент стався ввечері 24 лютого після чергових "прильотів" з боку росіян по місту. На місці події працювало 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу ДСНС.

"Виникла пожежа в приміщенні дитячого садка в одному з мікрорайонів. Під час гасіння пожежі, ворог почав повторно обстрілювати рятувальників. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в публікації.

Також в ДСНС показали моторошні кадри наслідків обстрілу росіян:

Росіяни здійснюють регулярний обстріл дитячих закладів в Херсоні

Нагадаємо, що російська армія вже не вперше під час обстрілу жилої інфраструктури Херсону влучає саме в дитячі садочки, адже саме там знаходяться найменші та найбеззахисніші з українців - діти.

Як відомо, напередодні Нового року 23 грудня російські окупанти також обстріляли дитячий садок у Херсоні. Тоді руйнувань зазнали оселі мирних мешканців, однак діти та вихователі не постраждали.

Також 15 лютого ворог влучив снарядами по центру реабілітації дітей з інвалідністю та по студентському гуртожитку.

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