Наразі на території Білорусі перебуває 10 тисяч мобілізованих росіян, значна частина сконцентрована біля кордонів з Україною.

Навесні загроза наступу з території Білорусі може зрости.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону розповів помічник командувача Об’єднаних Сил ЗСУ Євген Сілкін.

"Імовірність повторного вторгнення в Україну з північних кордонів з Білоруссю дуже низька, але повністю вона не виключена. За нашою оцінкою, до кінця цього року ворог не зможе накопичити достатні сили для наступу, проте навесні така загроза може зрости", - повідомив Сілкін.

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Він зазначив, що велика частина збройних сил Білорусі знаходиться у прикордонних областях. За офіційними даними, наразі на території Білорусі перебуває 10 тис. мобілізованих російських військовослужбовців, 170 танків, 200 бойових броньованих машин та 100 мінометів.

Участь Білорусі у війні проти України

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Наразі російські військові використовують повітряний простір Республіки для нанесення ракетних ударів по українських містах.

Відомо, що Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, слугує "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

Крім того, Білорусь підтримує злочинний режим Путіна на міжнародному дипломатичному рівні. 13 жовтня Білорусь не підтримала голосування за засудження спроби незаконної анексії українських регіонів.

Загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року, вважають білоруські аналітики.

14 жовтня видання "Наша ніва" з посиланням на свої джерела повідомило, що Лукашенко ухвалив рішення про проведення прихованої мобілізації в Білорусі для доукомплектації бойових частин.

Як повідомляв УНІАН, самопроголошена влада Білорусі побоюється невдоволення населення у разі ухвалення рішення про участь країни у війні з Україною. За даними ГУР, оголошення часткової мобілізації може викликати соціальний вибух у країні.

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