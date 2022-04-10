У Литві організовують навчання для українських військових.

Найближчим часом у Литві організують військові навчання для українських військових.

Про це сказав командарм литовської армії Валдемарас Рупшіс, повідомляє delfi.

"Для досягнення максимального результату найближчим часом організуємо військові навчання для українських військових тут, у Литві", - сказав він.

"Ми готові тренувати їх інструкторів, щоб підготувати їх до роботи з технікою, якою ми самі керуємо, з тим військовим обладнанням, технікою або зброєю, яким володіємо, це ті знання, які потрібні для управління операціями в Україні", - додав він.

Рупшис обговорив це питання з Джеймсом Чарльзом Макконвіллом, начальником штабу армії США, що перебуває у Литві з візитом. На зустрічі обговорили й ризики, які загрожують регіону та інші питання.

"Вже майже два місяці Україна воює не тільки за свою безпеку, а й за безпеку і демократію всієї Європи. Наша ситуація інша -Литва є членом НАТО і тут звістка США зрозуміла, 5 стаття з нами зараз", - сказав Рупшис.

Він підкреслив, що Литва повинна докладати багато зусиль для своєї оборони, щоб не бути слабкою ланкою Альянсу.

"Ми зміцнюємо бойову міць нашої армії, забезпечуємо підтримку приймаючої сторони, проводимо національні навчання, разом з союзниками набираємося і ділимося досвідом", - сказав Рупшис. Він повторив, що США підтримують установи постійних військових баз на східному фланзі НАТО, включаючи Литву.

"Ми вдячні за цю позицію, вже зараз докладаємо зусиль для створення відповідних умов для такого розміщення військових США", – сказав командарм.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Вас також можуть зацікавити новини:

У Чорноморську Одеської області пролунав вибух

Українські війська відбили 7 ворожих атак на Донбасі

Пентагон підтвердив, що саме Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську