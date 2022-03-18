400 шкіл та дитсадків, 117 лікарень – "Харківський трибунал" оприлюднив цифри щодо наслідків російської агресії.

За три тижні з початку повноцінної війни в Україні російська армія зруйнувала понад півтисячі соціальних об'єктів на території Україні. Такі дані наведені на сайті "Харківський трибунал – Нюрнберг 2022", де збираються факти злочинів путінської армії проти народу України.

Зокрема, за даними "Нюрнберг 2022", з 24 лютого по 17 березня 2022 року через російські обстріли та бомбові удари зруйнувано 117 лікарень та 5 пологових будинків. Пошкоджено або повністю розтрощено 400 шкіл та дитячих садочків. Постраждало 28 храмів, більшість з яких – КПЦ Московського патріархату.

Як повідомлялося, міжнародний волонтерський проєкт kharkivtribunal.org фіксує та розповсюджує на весь світ інформацію про факти злочинів російської армії проти мирного населення України. Мета проєкту - підготувати базу для міжнародного військового трибуналу над військовими злочинцями Путіна.