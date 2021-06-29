Спостережна група української сторони СЦКК знайшла фрагменти російських боєприпасів.

Російські найманці на Донбасі застосовують в обстрілах боєприпаси російського виробництва, що були зняті з озброєння в РФ через закінчення терміну придатності.

Про це з посиланням на українську сторону в СЦКК повідомляє прес-служба штабу ООС.

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Зазначається, що 26 червня в період з 06:40 до 09:30 було зафіксовано три обстріли з боку позицій ЗФ РФ, що знаходяться в районі окупованих населених пунктах Заїченко та Пікузи у напрямку сільськогосподарських угідь населених пунктів Гнутове та Талаківка.

Обстріл здійснювався із застосуванням мінометів калібру 120 мм (18 мін) та 82 мм (4 міни).

Спостережна група української сторони СЦКК провела дослідження вирв та знайшла фрагменти боєприпасів. Встановлено, що ворог застосовував боєприпаси типу ЗОФ49 з підривником 3В35, які зняті з озброєння російської армії через закінчення терміну придатності.

Дані боєприпаси Росія поставляє бойовикам, які мають на озброєнні гармати 2Б16 “Нона-СВК”. Імовірно снаряди передають з метою утилізації.

В штабі ООС наголосили, що Україна не має на озброєнні гармати 2Б16 "Нона-СВК".

Про порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала моніторингову місію ОБСЄ.

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Автор: Дмитро Захаров