Протягом 25 червня бойовики 12 разів порушили режим "тиші" на Донбасі.

Загиблим бійцем під Пісками на Донбасі виявився старший солдат та водій мотопіхотної роти Андрій Гонар.

Про це повідомляє 58-ма окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського у Facebook.

Боєць був родом з Кривого Рогу Дніпропетровської області. Служив чоловік у бригаді з червня 2019 року.

«26 червня він відійшов до війська небесного і залишиться в нашій пам'яті навічно. Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України», – йдеться у повідомленні.

Читайте такожБойовики продовжують копати траншеї біля лінії зіткненняАндрій Гонар загинув, отримавши осколкове поранення несумісне з життям. Вранці російські окупанти обстрілювали позиції Збройних сил України біля Пісків з мінометів 120-го калібру й станкових гранатометів.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Протягом 25 червня бойовики 12 разів порушили режим «тиші» на Донбасі. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил за минулу добу немає.

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Автор: Яна Ставська