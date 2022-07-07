Загроза ворожих ракетних атак лишається, попередили в оперативному командуванні "Південь".

У Чорному морі збільшилось корабельне угрупування ворога до 8 кораблів.

По це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. За його словами, за останніми даними, корабельне угруповання окупантів значно побільшало.

"Корабельне угруповання Чорноморського флоту збільшилось - зараз це 5 ракетних кораблів та 2 підводних човни, що несуть разом 48 "Калібрів", разом з ними 1 великий десантний корабель. А значить, загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція - мало вірогідна, але не скасована", - сказав Назаров.

Він також зазначив, що Міноборони РФ розповсюджує фейки про розташування військової техніки та підрозділів в соціально-гуманітарних та медичних об’єктах в Одеській області. Окупанти закликають міжнародні організації вплинути на українську владу, яка, нібито, в такий спосіб утискає мирне населення, наражає його на небезпеку. Водночас самі на тій же Херсонській області ховають свою техніку та військових в лікарнях, дворах дитсадків та шкіл, в інших соціально значущих об’єктах, саме в надії, що по цих місцях Збройні сили України не вестимуть вогонь.

Нагадаємо, станом на 6 липня у Чорному морі корабельне угрупування ворога становило: 3 надводні кораблі, 2 підводні та 1 великий десантний. Загальне спорядження було 32 крилаті ракети.

Сьогодні, 7 липня, окупанти двома ракетами атакували один із районів Одеської області - уражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна.

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