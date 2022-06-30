На двох ворожих кораблях знаходиться 16 крилатих "Калібрів".

У Чорному морі з боку російських окупантів зберігається загроза ракетних ударів. Окрім цього, ворог намагається залякати України ймовірністю десанту. Проте насправді це лише ілюзія атаки.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

Захисникам України відомо, що корабельне угруповання не має змін складу за кількістю та спорядженістю ракетами. На двох кораблях РФ знаходиться 16 крилатих "Калібрів". Окрім цього, один великий десантний корабель створює ілюзію ймовірності десанту.

"Зважайте на підступність ворога, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги утримайтеся від гучних розваг з феєрверками та голосним дрифтінгом, не наражайте себе на небезпеку у пляжній зоні та в інформаційному просторі", - попередили українців військові ОК "Південь".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти невдало намагалися вибити захисників України з Херсонщини. Ворог провів парні гелікоптерні нальоти, проте був вимушений ухилятися та втекти.

Вас також можуть зацікавити новини: