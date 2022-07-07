На світанку російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"На світанні двома ракетами ворог атакував один з районів області. Вражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна", - уточнив він.
Також за даними Братчука, вогневою атакою двох ракет суттєво пошкоджено причал острова Зміїний.
Як повідомляв УНІАН, 6 липня ворог намагався вдарити по острову Зміїний та вів розвідку, щоб перешкодити встановленню українського прапора.
30 червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був захоплений нею 24 лютого - на самому початку повномасштабної війни.
Протягом усього періоду окупації вказаної території російські війська зазнали великих втрат у техніці та особовому складі і врешті-решт були змушені тікати, не витримавши ударів ЗСУ.