Внаслідок вогневої атаки двох ракет суттєво пошкоджено причал острова Зміїний.

На світанку російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"На світанні двома ракетами ворог атакував один з районів області. Вражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна", - уточнив він.

Також за даними Братчука, вогневою атакою двох ракет суттєво пошкоджено причал острова Зміїний.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня ворог намагався вдарити по острову Зміїний та вів розвідку, щоб перешкодити встановленню українського прапора.

30 червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був захоплений нею 24 лютого - на самому початку повномасштабної війни.

Протягом усього періоду окупації вказаної території російські війська зазнали великих втрат у техніці та особовому складі і врешті-решт були змушені тікати, не витримавши ударів ЗСУ.

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